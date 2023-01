Incontro Meloni-Kishida: i due premier puntano a far crescere le collaborazioni in tema di difesa e cinema

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Abbiamo concordato di elevare le nostre relazioni al rango di partenariato strategico". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il premier giapponese Fumio Kishida. La premier ha anche spiegato, che ci sarà 'l'avvio di una serie di consultazioni bilaterali Esteri-Difesa'. In questo ambito Kishida ha ricordato il partenariato con Italia e Regno Unito per la realizzazione dell'aereo supersonico Tempest ma anche citato le possibilità di sviluppo di co-produzioni cinematografiche. L'incontro tra i due premier ha stabilito di far crescere gli scambi tra i due paesi anche in vista dello stretto coordinamento in ambito G7/G20 su tutti i temi prioritari dell'agenda internazionale: a partire dalla sicurezza e stabilità internazionale alle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici e alla lotta contro la pandemia da Covid-19. - (PRIMAPRESS)