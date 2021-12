Inchiesta abusi ex governatore Cuomo: la Cnn licenzia il fratello Chris

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La Cnn ha licenziato con effetto immediato il suo anchor di punta, Chris Cuomo, dopo aver ingaggiato uno studio legale esterno per esaminare il ruolo che avrebbe svolto nel tentativo di difendere il fratello Andrew dalle accuse di molestia ad una decina di dipendenti quando era governatore di New York. Nei giorni scorsi l'emittente lo aveva sospeso dopo la diffusione di nuove carte processuali nell'indagine sul fratello, da cui era emerso un ruolo attivo del giornalista nella gestione della strategia comunicativa. - (PRIMAPRESS)