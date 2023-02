Il ritorno al dialogo della Turchia con Svezia e Finlandia. Cavusoglu: "Auspichiamo un trilaterale a Bruxelles"

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Turchia, Svezia e Finlandia riaprono i dialoghi in ambito Nato. E' lo stesso governo di Ankara ad annunciare la ripresa dei negoziati con Svezia e Finlandia il 9 marzo per l'adesione alla Nato. "Il nostro presidente ha detto chiaramente che possiamo separare il processo di adesione di Svezia e Finlandia. Il nostro approccio verso la Finalandia è più positivo", ha detto il ministro degli Esteri turco, Cavusoglu, in conferenza stampa. La Turchia si augura che un incontro trilaterale con rappresentanti di Svezia e Finlandia per l'adesione alla Nato possa tenersi presto a Bruxelles. - (PRIMAPRESS)