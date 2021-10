Il premio UE anti-Putin a Navalny che decreterà la frattura definitiva con la Russia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero assegnato dal Parlamento europeo al dissidente russo Alexei Navalny, provocherà una frattura definitiva e insanabile con il governo di Vladimir Putin. La motivazione del premio, infatti, non va per il sottile: "Ha combattuto instancabilmente contro la corruzione del regime di Vladimir Putin.Questo gli è costato la libertà e quasi la vita.Il premio di oggi riconosce il suo immenso coraggio e ribadiamo il nostro appello per il suo rilascio immediato. A scriverlo non è un'associazione qualsiasi ma è il presidente dell' Europarlamento David Sassoli. Una posizione che dovrà fare i conti con una nuova geopolitica mentre l'Unione Europea accusa qualche segnale di intemperanza da Est dei pa3si membri con la Polonia in testa. Ma intanto per il premio esultano i membri dello staff dell'oppositore russo. - (PRIMAPRESS)