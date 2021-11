I 100 anni del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping: “Il nostro paese in un momento critico. Serve unità”

(PRIMAPRESS) - PECHINO - "Il mondo sta subendo cambiamenti mai visti in un secolo, e il nostro Paese è in un momento critico per realizzare il grande rinnovamento della nazione". Così il presidente Xi Jinping il giorno dopo la sessione plenaria del Comitato Centrale del Pcc,che con l'approvazione della "risoluzione storica" (la terza in 100 anni) lo ha incoronato leader. La risoluzione sui 100 anni del Pcc approvata ieri ha lo scopo di "unificare il pensiero e rafforzare la fiducia" del partito verso il futuro, ha dichiarato Xi Jinping. - (PRIMAPRESS)