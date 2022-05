Hong Kong: ex poliziotto alla guida del territorio. Ue, limitazioni della libertà del governo di Pechino

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - È l'Alto Commissario dell'Ue a segnalare il disappunto per la selezione dell'unico candidato alla carica di amministratore delegato per la gestione amministrativa di Hon Kong. Il comitato elettorale di Hong Kong ha selezionato John Lee Ka-chiu, unico candidato per effetto del processo di selezione dall'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale e dall'attuazione di radicali cambiamenti voluti dalla Cina nelle elezioni di Hong Kong.

Lee è un ex poliziotto ed era unico candidato alla candidatura Benedetta dal governo di Pechino.

L'ex poliziotto di 64 anni ha rivelato di aver ricevuto circa 300 candidature in tutti e cinque i settori del Comitato elettorale composto da 1.463 persone a partire dalle 19:00 di domenica, superando la soglia richiesta di 188 e avvicinandolo al suo obiettivo dichiarato di guadagnare 500 prima del scadenza a fine settimana.

Prima della sua selezione, Lee è stato esaminato dal Comitato di revisione dell'idoneità dei candidati e nominato da 786 dei 1461 membri del rinnovato Comitato elettorale. Il numero degli elettori del Comitato elettorale è stato sostanzialmente ridotto dalla revisione elettorale, indebolendo gli elementi democratici già limitati nella governance di Hong Kong, in contrasto con gli impegni di maggiore rappresentanza sanciti dalla Legge fondamentale.

L'Unione europea si rammarica di questa violazione dei principi democratici e del pluralismo politico e vede in questo processo di selezione un ulteriore passo verso lo smantellamento del principio "un paese, due sistemi".

L'UE invita le autorità cinesi e di Hong Kong a rispettare i loro impegni nazionali e internazionali, in particolare l'obiettivo finale di eleggere a suffragio universale il capo dell'esecutivo ei membri del Consiglio legislativo. - (PRIMAPRESS)