Hollywood dedica una stella sulla Walk of Fame al tenore Luciano Pavarotti

(PRIMAPRESS) - HOLLYWOOD - L'iconico cantante lirico Luciano Pavarotti conquista la Wall of Fame con la 2.730a stella sulla Hollywood Walk of Fame al 7065 di Hollywood Boulevard. Pavarotti sarà premiato con una stella postuma nella categoria Performance dal vivo.

"La Camera di Commercio di Hollywood ospita con orgoglio l'iconica Hollywood Walk of Fame dal 1960. La Camera esiste per trasformare gli affari e migliorare la vita. Attraverso la Walk of Fame, la Camera celebra il business che trasforma tutti noi: il business dell'intrattenimento. L'intrattenimento è una miscela unica di arte e impresa: eleva e ispira tutti noi" ha commentato Ana Martinez produttrice della famosa strada.

“Il leggendario Maestro Pavarotti, la cui voce ha trasceso le generazioni, sarà sempre un dono per il mondo e una leggenda per l'eternità. Siamo orgogliosi di onorare questa icona e di dare ai suoi fan l'opportunità di celebrarlo quando visitano la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame", ha dichiarato Martinez.

Luciano Pavarotti è stato uno dei cantanti lirici più iconici, celebrati e raffinati del 20° secolo, la cui voce inconfondibile ha affascinato generazioni di fan in tutto il mondo. La sua vita e la sua eredità artistica rappresentano un patrimonio di inestimabile valore, il cui splendore è universalmente riconosciuto.

Dal 1961 al 2004 ha conquistato il pubblico dei più prestigiosi teatri d'opera, dalla Wiener Staatsoper alla Royal Opera House Covent Garden, dal Teatro alla Scala al Metropolitan Opera House. Ha cantato ben 378 spettacoli, più di qualsiasi altro cantante di tutti i tempi.

Attraverso le sue esibizioni, è stato in grado di incantare i fan dell'opera e affascinare un nuovo pubblico, molti dei quali non avevano mai ascoltato il canto lirico prima.

Dal 1984 la continua crescita del suo pubblico lo ha portato a spazi sempre più ampi per le sue esibizioni, luoghi solitamente destinati agli idoli pop: il Madison Square Garden, l'Hollywood Bowl, Hyde Park e Central Park.

Nel 1990 ha eseguito il Concerto dei Tre Tenori alle Terme di Caracalla. Lo spettacolo è stato trasmesso in tutto il mondo e visto da 800 milioni di spettatori. La registrazione dal vivo della serata è diventata l'album di musica classica più venduto di tutti i tempi.

Durante la sua folgorante carriera artistica di 43 anni, Luciano Pavarotti è stato insignito di cinque Grammy Awards, The Grammy Legend Award, due Emmy Awards, Kennedy Center Honors Awards e numerosi riconoscimenti, titoli e premi, troppo numerosi per essere contati.

Fortunatamente, Pavarotti ha lasciato una grande quantità di registrazioni per la Decca Records dal 1964 al 2003 che ci ha lasciato testimonianze del suo eccezionale lavoro artistico.



Nel 1992 ha ideato la manifestazione Pavarotti & Friends, concerto che si svolge annualmente nella sua città natale di Modena, che nelle sue 10 edizioni ha ospitato le più grandi star internazionali del mondo della musica. Tutto il ricavato è stato devoluto ai bambini vittime di guerre e conflitti civili in Bosnia, Liberia, Guatemala e Kosovo, Cambogia, Tibet e Afghanistan. Nel 2001 ha ricevuto il Nanseen Refugee Award dell'UNHCR per aver donato a questa causa più denaro di qualsiasi altro privato. - (PRIMAPRESS)