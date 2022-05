Guterres (Onu): la via diplomatica con la Russia per sbloccare le navi di grano. È allarme fame in Africa e India

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Guterres, il segretario generale dell'Onu, impegnato in "intensi contatti" con la Russia e altri Paesi per fermare la fame globale esacerbata dal conflitto in Ucraina. Il numero di persone in grave insicurezza alimentare è raddoppiato in soli 2 anni passando dai 135 mln pre-pandemia agli attuali 276 mln. Ucraina e Russia producono quasi un terzo del grano e dell'orzo del mondo e metà dell'olio di girasole. Occorre sbloccare l'export di grano e fertilizzanti fermi nei porti ucraini, affinché abbiano accesso ai mercati mondiali. - (PRIMAPRESS)