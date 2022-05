Guerra Ucraina: la Duma punta il dito contro l’intelligence Usa per gli aiuti nel colpire gli obiettivi russi

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Gli Stati Uniti "Partecipano alle ostilità in Ucraina". Lo afferma il presidente della Duma Volodin : "Non si tratta solo della fornitura di armi e mezzi,Washington coordina e sviluppa le operazioni militari" per conto del "regime nazista di Kiev", "partecipando così direttamente alle ostilità contro il nostro paese". Il riferimento di Volodin è alle informazioni di intelligence Usa passate agli ucraini per colpire obiettivi russi di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani e che hanno riguardato sia l'uccisione di alcuni generali al comando di truppe dislocate sul suolo ucraino, sia l'affondamento controverso e non ancora confermato al largo dell'Isola dei Serpenti nel Mar Nero. - (PRIMAPRESS)