Green Pass, i "convogli della libertà" si preparano ad entrare a Bruxelles ma il Belgio vieta l'ingresso ai veicoli a motore

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Già da ieri sera diverse centinaia di mezzi si stanno assembrando nei pressi di Lille, la città francese ai confini del Belgio, con l'obiettivo di partecipare ai "convogli della libertà" contro il green pass. La destinazione finale è dinanzi al palazzo del Parlamento Europeo a Bruxelles per una protesta in stile Canada. La polizia francese stima una presenza di circa 1.300 veicoli che hanno già fatto tappa ieri notte vicino a Lille.

Le autorità belghe questa mattina avevano diramato un divieto di qualsiasi manifestazione nella capitale "con veicoli a motore" e hanno annunciato di aver adottato misure "per prevenire il blocco della regione di Bruxelles". La polizia della capitale ha postato avvisi sui propri social network in francese, olandese, tedesco e inglese, vietando manifestazioni con veicoli, raccomandando di non guidare fino a Bruxelles e indirizzando i convogli verso un parcheggio del parco espositivo alla periferia della città. - (PRIMAPRESS)