Green pass, anche il Consiglio costituzionale autorizza l’obbligo del certificato nei locali pubblici

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Si amplia la gamma di luoghi dove è previsto il Green pass in Francia dopo che il Consiglio costituzionale ieri ha dato il via libera alla parte principale della legge. Da lunedì prossimo l'uso del certificato verde sanitario sarà necessario peri luoghi pubblici, compresi i bar, nonché l'obbligo di vaccinazione per i caregiver. Una decisione che soddisfa il governo ma che già suscita la rabbia degli oppositori e nuovi appelli a manifestare domani. Facciamo il punto su cosa cambierà per te. - (PRIMAPRESS)