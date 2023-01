Google pronta a licenziare 12 mila posizioni annunciate dal ceo Pichai sul blog aziendale

(PRIMAPRESS) - MOUNTAIN VIEW (CALIFORNIA) -"Googler, Ho delle notizie difficili da condividere. Abbiamo deciso di ridurre la nostra forza lavoro di circa 12.000 ruoli". Questo è il messaggio postato dal Ceo di Google, Sundar Pichai in queste ore e che ha annunciato i tagli del colosso digitale. "Abbiamo già inviato un'e-mail separata ai dipendenti negli Stati Uniti interessati. In altri paesi, questo processo richiederà più tempo a causa delle leggi e pratiche locali.

Questo significherà dire addio ad alcune persone incredibilmente talentuose che abbiamo lavorato duramente per assumere e con cui abbiamo adorato lavorare. Sono profondamente dispiaciuto per questo. Il fatto che questi cambiamenti avranno un impatto sulla vita dei Googler pesa molto su di me e mi assumo la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato qui.

Negli ultimi due anni abbiamo assistito a periodi di crescita drammatica. Per eguagliare e alimentare quella crescita, abbiamo assunto per una realtà economica diversa da quella che affrontiamo oggi". - (PRIMAPRESS)