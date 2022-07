Giappone: il premier Kishida conferma i funerali di Stato di Shinzo Abe in autunno

(PRIMAPRESS) - TOKYO - I funerali di Stato per l'ex premier Schinzo Abe si terranno in autunno . Lo ha detto il premier Kishida, spiegando che l'evento servirà ad affermare con determinazione i principi di difesa della democrazia. L'ultima volta che si è svolto un memoriale di Stato in Giappone è stato nel 1967, alla morte dell'ex primo ministro Yoshida, che guidò la nazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Paese usciva stremato dal conflitto. - (PRIMAPRESS)