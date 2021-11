Germania, dal 6 dicembre inizia l'era del governo Scholz con il voto ai 16enni e salario minimo

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il goerbo tedesco è formato. La settimana dal 6 dicembre verdà il suo insediamento con un governo di sinistra e liberale guidato dal cancelliere che ha preso il posto di angela Merkel, il socialdemocratico Olaf Scholz. In piena nuova pandemia con oltre 100 mila morti, la Germania non si poteva permettere il lusso si perdere tempo per trovare una coalizione di governo che porterà il liberale rigorista Christian Lindner alle Finanze, Annalena Baerbock agli Esteri, vicecancelliere l’altro leader verde Robert Habeck.

Il programma politico ha già alcuni orizzonti definiti: voto ai sedicenni e salario minimo a 12 euro.