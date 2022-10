Genoma umano: siamo tutti figli di Denisova. A Svabe Paabo il Nobel della Medicina per la scoperta di un ominide

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Assegnao al ricercatore medico Svabe Paabo,"archeologo Dna", il Nobel per la Medicina 2022 "per le sue scoperte sul genoma degli ominidi estinti e l'evoluzione umana". Il biologo, ritenuto uno dei fondatori della Paleogenetica, ha sequenziato il genoma dei Neanderthal e ha anche scoperto Denisova, un nuovo ominide estinto. Il trasferimento genetico da questi ominidi al Sapiens è avvenuto circa 70mila anni fa seguendo le migrazioni dall'Africa ed ha ancora oggi rilevanza fisiologica per quanto riguarda il sistema immunitario e infezioni. - (PRIMAPRESS)