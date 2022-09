Gas russo: Shulginov (Energia): “L’Ue non potrà far a meno delle nostre forniture fino al 2027”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'Unione Europea "non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca almeno fino al 2027". A dichiararlo è il ministro dell'Energia russo Shulginov, paventando un inverno "insostenibile" per gli europei. E avverte: la Russia reindirizzerà altrove le forniture nel caso in cui i Paesi del G7 stabiliranno un price cap. Dalla guerra in Ucraina l'Ue è stato il principale importatore di combustibili fossili dalla Russia, per un controvalore di 85 miliardi di euro secondo l'analisi di uno studio finlandese che dovrebbe far riflettere l'Europa sulle contromisure da adottare nel breve e medio termine. - (PRIMAPRESS)