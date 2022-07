Gas: da Nord Stream 2 fornitura ridotta del 30%. Lo anticipa il presidente tedesco delle Reti

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La quantità di gas in arrivo domani tramite il Nord Stream 1 sarebbe stata abbassata rispetto a quanto previsto nelle ultime ore e sarebbe adesso di soli 530 gigawattora, circa il 30% del- le capacità del gasdotto. Lo twitta il presidente dell'agenzia tedesca delle reti, Klaus Muller. Muller aveva comunicato che da Gazprom venivano indicati per giovedì 800 gi- gawattora via Nord Stream 1. Gascade - gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin del gasdotto - aveva previsto una ripresa del flusso domani al 40%. - (PRIMAPRESS)