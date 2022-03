Gas: Berlino attiva piano di emergenza preventivo in caso di mancata fornitura

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il governo tedesco ha attivato l'allerta preventiva del piano di emergenza gas, anche se al momento non c'è un problema di approvvigionamento. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Habeck spiegando che a causa della guerra in Ucraina, la Germania si prepara a un peggioramento del rifornimento del gas. Il piano prevede tre stadi: allerta -che è una"fase di monitoraggio"- allarme ed emergenza. L'allerta è stata decisa in via cautelativa, ha aggiunto il ministro. - (PRIMAPRESS)