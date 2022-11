G20 Indonesia: Putin non ci sarà. Il ministro degli Esteri Lavrov solo in collegamento video

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Il presidente russo Vladimir Putin non sarà al vertice G20 che si terrà a Bali la prossima settimana. E' quanto ha dichiarato alla Reuters il portavoce del ministro indonesiano per gli Affari marittimi e gli investimenti, Mahardi. La Federazione sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Lavrov, in collegamento da remoto. Al vertice, che avrà inizio il prossimo 15 novembre, saranno invece presenti il presidente Usa, Biden e quello cinese Xi Jinping. - (PRIMAPRESS)