G20 Bali: “incontro schietto” tra Biden e Xi Jinping ma in mezzo c’è l’indipendenza di Taiwan

BALI - Al G20 l'atteso incontro tra Biden e Xi Jinping è stato definito "schietto" dal presidente americano con strette di mano e sorrisi anche se rimangono questioni difficili da risolvere. Tra questa quella dell'indipendenza di Taiwan perché quando si è parlato di Pace e riprese dei dialoghi, il presidente cinese ha ribadito che non si puó mescolare un processo di dialogo con quelle che rappresenta esclusivamente una politica interna: "Pace e questione Taiwan non possono stare insieme" ha detto Xi. Il presidente Usa, Biden,e quello cinese, Xi Jinping, nel loro primo incontro da presidenti hanno anche parlato di Ucraina per tre ore. Biden ha chiesto lo stop ad azioni aggressive contro Taiwan,che "minano la pace". "Si incoraggi la Corea del Nord ad agire in modo responsabile". Lo ha riferito la Casa Bianca, annunciando che il segretario di Stato Blinken si recherà in visita in Cina. Biden e Xi hanno concordato che non si devono usare armi chimiche in Ucraina.Usa continueranno competizione forte con Cina.