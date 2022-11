G20 Bali: ecco gli impegni dei leader del mondo a chiusura del meeting tra economia, conflitti, cibo ed energia

(PRIMAPRESS) - BALI - Quattordici anni fa, i leader del G20 si sono incontrati per la prima volta, affrontando la più grave crisi finanziaria della nostra generazione. Abbiamo riconosciuto, in quanto grandi economie globali, che collettivamente abbiamo delle responsabilità e che la nostra cooperazione era necessaria per la ripresa economica globale, per affrontare le sfide globali e gettare le basi per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva. Abbiamo definito il G20 il principale forum per la cooperazione economica globale e oggi riaffermiamo il nostro impegno a cooperare mentre affrontiamo, ancora una volta, serie sfide economiche globali. Ci siamo incontrati a Bali il 15-16 novembre 2022, in un momento di crisi multidimensionali senza precedenti. Abbiamo sperimentato la devastazione portata dalla pandemia di Covid-19 e altre sfide, tra cui il cambiamento climatico, che ha causato la recessione economica, l'aumento della povertà, il rallentamento della ripresa globale e ha ostacolato il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Quest'anno, abbiamo anche assistito alla guerra in Ucraina che ha avuto un ulteriore impatto negativo sull'economia globale. C'è stata una discussione sulla questione. Abbiamo ribadito le nostre posizioni nazionali espresse in altre sedi, tra cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che, nella risoluzione n. ES-11/1 del 2 marzo 2022, adottata a maggioranza (141 voti favorevoli, 5 contrari , 35 astenuti, 12 assenti) deplora con la massima fermezza l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e ne chiede il ritiro completo e incondizionato dal territorio dell'Ucraina. La maggior parte dei membri ha condannato fermamente la guerra in Ucraina e ha sottolineato che sta causando immense sofferenze umane e aggravando le fragilità esistenti nell'economia globale - limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare e aumentando i rischi per la stabilità finanziaria. Ci sono stati altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Riconoscendo che il G20 non è il forum per risolvere i problemi di sicurezza, riconosciamo che i problemi di sicurezza possono avere conseguenze significative per l'economia globale. 4. È essenziale sostenere il diritto internazionale e il sistema multilaterale che salvaguarda la pace e la stabilità. Ciò include la difesa di tutti gli scopi e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e l'adesione al diritto umanitario internazionale, compresa la protezione dei civili e delle infrastrutture nei conflitti armati. L'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile. La risoluzione pacifica dei conflitti, gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo, sono vitali. L'era di oggi non deve essere di guerra. 5. Nell'attuale momento critico per l'economia globale, è essenziale che il G20 intraprenda azioni tangibili, precise, rapide e necessarie, utilizzando tutti gli strumenti politici disponibili, per affrontare le sfide comuni, anche attraverso la cooperazione internazionale di macropolitiche e collaborazioni concrete. In tal modo, rimaniamo impegnati a sostenere i paesi in via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo, nella risposta a queste sfide globali e nel raggiungimento degli SDG. In linea con il tema della presidenza indonesiana del G20 — Recover Together, Recover Stronger — intraprenderemo azioni coordinate per portare avanti un'agenda per una ripresa globale forte, inclusiva e resiliente e uno sviluppo sostenibile che offra posti di lavoro e crescita. Tenendo presente quanto sopra, noi: - Rimanere agili e flessibili nelle nostre risposte politiche macroeconomiche e nella cooperazione. Realizzeremo investimenti pubblici e riforme strutturali, promuoveremo investimenti privati ​​e rafforzeremo il commercio multilaterale e la resilienza delle catene di approvvigionamento globali, per sostenere una crescita a lungo termine, transizioni sostenibili e inclusive, verdi e giuste. Garantiremo la sostenibilità fiscale a lungo termine, con le nostre banche centrali impegnate a raggiungere la stabilità dei prezzi. - Proteggere la stabilità macroeconomica e finanziaria e rimanere impegnati a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per mitigare i rischi al ribasso, prendendo atto dei passi compiuti dopo la crisi finanziaria globale per rafforzare la resilienza finanziaria e promuovere la finanza sostenibile e i flussi di capitale. - Agire per promuovere il cibo e l'energia - (PRIMAPRESS)