G20 Afghanistan, Draghi: “C’è una risposta convinta del multilaterismo”. L’incognita di Russia e Cina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il G20 a presidenza italiana sulla crisi dell'Afghanistan vede il premier Mario Draghi esprimere un giudizio positivo dal meeting internazionale per una risposta convinta sul multilaterismo. "È un interessante passo avanti. Tutti sono consapevoli che il superamento passa dal multilateralismo". L'assenza di Cina e Russia richiede di rivedere singoli accordi ma il nodo resta ottenere sopratutto il riconoscimento di trattative da parte del governo talebano "ma al momento non ci sono presupposti. Avevano detto che sarebbero stati inclusivi ma queso non è ancora riscontrabile. Non abbiamo visto segnali in questo senso per diritti alle donne. Bisognerà attendere e capire". - (PRIMAPRESS)