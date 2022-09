Funerali Elisabetta II: oggi il feretro lascia la Cattedrale di St.Giles in Scozia per il viaggio verso Londra

(PRIMAPRESS) - EDINBURGO - Oggi pomeriggio il feretro di Elisabetta II lascerà la Cattedrale di St.Giles, dove gli scozzesi hanno potuto renderle un silenzioso omaggio, per proseguire il suo viaggio verso Londra. Il protocollo di giornata prevede che la bara venga trasportata sul treno reale dalla stazione di Waverley a Londra. Se per qualche motivo la sua bara non potra viaggiare in treno, l'operazione Overstudy entrerà in vigore, il che significa che la bara viaggerà invece in aereo. Ma al momento è confermato il protocollo iniziale che prevede anche il trasferimento da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster. Il 19 settembre i funerali di stato si terranno presso l'Abbazia di Westminster. Verso mezzogiorno, ci sarà un momento di silenzio per due minuti in tutta la nazione.

Al termine dei funerali di stato, la regina dovrebbe essere sepolta nella Cappella commemorativa del re Giorgio VI del Castello di Windsor, accanto al suo defunto marito il duca di Edimburgo. - (PRIMAPRESS)