Freedom Conway: prosegue la lotta no-vax dei camionisti in Canada. Richiesto lo stato d'emergenza

(PRIMAPRESS) - OTTAWA (CANADA) - Non accenna a diminuire la protesta de camionisti no-vax in atto da giorni in Canada. Il centro di Ottawa è completamente paralizzato dai blocchi della protesta ed il sindaco Jim Watson ha detto che le proteste rappresentano una minaccia per la sicurezza dei residenti e lanciato la stato d'emergenza anche perchè il numero dei camionisti in rivolta supera quello della polizia.

Il "Freedom Convoy", il convoglio per la "libertà" come è stato definito, è stato innescato dall'introduzione il mese scorso di una nuova regola secondo cui tutti i camionisti devono essere vaccinati per attraversare il confine tra Stati Uniti e Canada, ma le proteste si sono trasformate in sfide più ampie alle restrizioni sanitarie legate al Covid. Da allora i manifestanti si sono radunati nel centro di Ottawa vicino a Parliament Hill e le loro richieste sono cresciute fino a includere la fine di tutti questi mandati a livello nazionale e l'opposizione al governo del primo ministro Justin Trudeau.

Parlando alla stazione radio canadese CFRA, Watson ha affermato che i manifestanti si stavano comportando in modo sempre più "insensibile" e irresponsabile ed ammette che la superiorità numerica di chi protesta sta facendo perdere la battaglia dell'ordine e questo non può accadere: "dobbiamo riavere la nostra città".

Le misure per contenere la protesta saranno esercitate con l'impedire i rifornimenti di carburante (per teneri accesi i motori durante la notte per resistere al freddo), cibo, acqua e persino carta igienica. - (PRIMAPRESS)