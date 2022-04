Francia: una partita di merendine Kinder contaminate dalla salmonella. L’alert del Ministero della Salute

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Merendine contaminate da salmonella. È l'alert lanciato con un comunicato dal Ministero della Salute francese che da ieri stanno monitorando i prodotti in commercio segnalati. I richiami dei prodotti stanno avvenendo in diversi paesi europei. Le autorità sanitarie francesi sono state informate dal Centro nazionale di riferimento per la Salmonella dell'Institut Pasteur del verificarsi in Francia di 21 casi di salmonellosi distribuiti su tutto il territorio. Otto di loro sono stati ricoverati in ospedale e tutti sono tornati a casa. L'età media dei casi è di 4 anni.

In Francia, le indagini condotte da Santé Publique France hanno rivelato il consumo di alcuni prodotti a marchio Kinder oggetto di questo richiamo nei giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi nei 15 pazienti intervistati a quest'ora. Questi prodotti sono tutti fabbricati nella stessa fabbrica ad Arlon, in Belgio.

Questi casi di salmonellosi hanno lo stesso ceppo genetico del ceppo responsabile di un focolaio nel Regno Unito e in Irlanda, associato al consumo di alcuni prodotti Kinder soggetti a questo richiamo effettuato dall'azienda Ferrero proprietaria del marchio.

"Le persone che detengono questi prodotti sono pregati di non consumarli" sono le raccomandazioni del ministero ma esorta anche i consumatori a fotografare il codice a barre e contattare l'azienda. Al momento non si sa se le confezioni segnalate siano arrivate anche in Italia. - (PRIMAPRESS)