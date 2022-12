Finlandia: adesione alla NATO per paura di una guerra nucleare scatenata dai russi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Finlandia ha chiesto l'adesione alla Nato principalmente per il timore della minaccia nucleare russa dopo l'inizio della guerra in Ucraina. L'ha dichiarato il ministro degli Esteti finlandese Pekka Haavisto Kyodo in un'intervista ripresa dai media russi. "Il tentativo di aderire alla Nato è partito principalmente dalle minacce nucleari della Russia", ha detto. La "reale situazione della sicurezza in Europa è cambiata" e la Finlandia ha dovuto pensare a "come reagire" e "dove ottenere supporto", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)