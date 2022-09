Finanziamenti da Mosca, Urso (Copasir): “Nel dossier USA nessuna notizia che riguarda l’Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del Copasir, Adolfo Urso chiamato in causa dal M5S per chiarire la questione sollevata da un dossier USA su soldi da Mosca a partiti politici esteri, chiarisce che tra questi non c'è l'Italia. "Al momento non esistono notizie che riguardano il nostro Paese in questo dossier". Così il presidente del Copasir, Urso, ad Agorà, su Rai 3, circa il rapporto dei servizi segreti americani sugli oltre 300 milioni di dollari dati da Mosca a partiti politici, dirigenti e politici stranieri dal 2014. "Mi sono confrontato con il sottosegre- tario con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli", ha detto D'Urso in collegamento da Washington: "al momento al governo è stato escluso che l'Italia compaia in questo dossier". - (PRIMAPRESS)