Festa Taiwan, Tsai Ing-web (Presidente Repubblica) avverte la Cina: “Confronto armato non è opzione”

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - Il confronto armato Taiwan-Cina "non è un'opzione". Lo ha dichiarato la presidente di Taiwan,Tsai Ing-wen,impegnandosi a rafforzare le difese dell'isola, pur ribadendo disponibilità al dialogo. "Voglio chiarire alle autorità cinesi che il confronto armato non è assolutamente un'opzione per le nostre due parti.Solo rispettando l'impegno del popolo taiwanese verso sovranità,democrazia e libertà,si possono porre basi per riavviare un'interazione costruttiva attraverso lo Stretto di Taiwan",ha detto nel suo discorso per la festa nazionale - (PRIMAPRESS)