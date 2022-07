Export grano Ucraino, firmato l'accordo Russia, Ucraina Turchia. Guterres: "Un faro nel Mar Nero"

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL - Firmato l'accordo per il grano in Turchia. Guterres: "L'accordo un faro nel Mar Nero con il documento sottoscritto per l'export del grano ucraino". Così il segretario gene- rale dell'Onu Antonio Guterres definisce l'intesa a Istanbul tra la Russia, l'Ucraina e l'Onu grazie alla mediazione della Turchia. "Contiamo sul governo turco per mantenere questo ruolo di mediatore in futuro, ha affermato Guterres alla cerimonia per la firma dell'accordo.

"Oggi è una giornata storica,siamo fieri del nostro ruolo svolto per risolvere la crisi alimentare mondiale. L'accordo di oggi riguarda tutti evitando l'incubo della fame globale". Così il presidente turco Erdogan alla firma dell'accordo a Istanbul sullo sblocco del grano. "Ho già detto che questa guerra non avrà né vincitori né vinti, l'unico sconfitto sarà il mondo l'effetto della guerra si ripercuote su tutto il pianeta,- ha concluso- speriamo si riapra uno spiraglio per la pace con questo accordo". - (PRIMAPRESS)