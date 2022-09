Expo 2030: scade il 7 settembre il termine per la candidatura da presentare a Parigi. Con Roma corre anche Odessa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scadrà il prossimo 7 settembre il termine per la presentazione delle candidature all'Expo 2030 da presentare a Parigi. Oltre a Roma, sono in corsa Busan(Corea del Sud), Riad (Arabia Saudita) e Odessa (Ucraina). A novembre, poi, ci sarà la presentazione dei progetti all'Assemblea generale del Bureau International des Expositions e tra febbraio e marzo dell'anno prossimo dovrebbero arrivare nella Città Eterna gli ispettori del Bie per verificare la sostenibilità dei progetti presentati. - (PRIMAPRESS)