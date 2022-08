Energia: nasce l’alleanza per l’idrogeno tra Canada e Germania. Allenterà la dipendenza dal gas in Europa

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il Canada e la Germania hanno annunciato la creazione di "un'alleanza per l'idrogeno" che apre la strada a una "catena di approvvigionamento transa- tlantica", che dovrebbe ridurre la dipendenza europea dai combustibili fossili russi. "Questo è un voto di fiducia nel Canada come leader nel settore dell'energia pulita", ha dichiarato il primo ministro canadese Justin Trudeau durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Una notizia che va a corroborare il dibattito sul rincaro del gas e le politiche energetiche di cui ieri i leader dei partiti politici italiani avevano espresso il loro pensiero al Meeting di Rimini. Posizioni ancora distanti e in ritardo rispetto alle soluzioni e che vedono l'Italia fuori dall'alleanza Germania-Canada. - (PRIMAPRESS)