Elezioni USA 2024: il ritorno di Trump. Presentato il suo staff elettorale in Carolina del Sud

L'ex presidente americano Donald Trump di fatto non ha mai smesso di fare campagna elettorale per ripresentarsi alle elezioni del 2024 ma ora il caparbio tycoon apre ufficialmente la sua sfida per il ritorno alla Casa Bianca. "Le elezioni del 2024 sono la nostra ultima possibilità per salvare il nostro Paese e abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno".Così l'ex presidente Usa,Trump, ha dato il via alla sua candidatura per la Casa Bianca, dopo che più di 2 mesi fa aveva annunciato l'intenzione di ricandidarsi alla presidenza. "Insieme completeremo l'opera incompiuta di rendere di nuovo grande l'America", ha detto durante un evento per presentare il suo gruppo dirigente della Carolina del Sud.