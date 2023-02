Elezioni USA 2024: il Grand Old Party (Repubblicani) prepara un regolamento di “integrità elettorale”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - In vista delle elezioni presidenziali del 2024 il Grand Old Party (GOP), il Partito Repubblicano USA, prepara un nuovo regolamento interno per creare un'infrastruttura permanente in ogni stato per intensificare le attività di "integrità elettorale" in risposta alle percezioni all'interno dei ranghi del GOP di frodi e abusi diffusi nel modo in cui il paese seleziona i suoi leader.

Il rapporto, preparato dal "National Election Integrity Team" del RNC e ottenuto dal Washington Post, rivela fino a che punto i repubblicani continuano a barattare le false affermazioni dell'ex presidente Donald Trump secondo cui i democratici e i loro alleati hanno truccato la sua sconfitta nel 2020.

Il rapporto suggerisce di costruire una nuova massiccia organizzazione di partito che coinvolga "responsabili dell'integrità elettorale" a livello statale e nuovi modelli di formazione intensiva per addetti ai sondaggi e osservatori, tutti basati su affermazioni infondate secondo cui i democratici hanno implementato procedure elettorali che consentono voti truccati.

Tuttavia, il rapporto riconosce anche che l'ossessione del GOP per la frode elettorale è costata al partito, in particolare nel 2021, quando la sfiducia nelle elezioni ha contribuito a un calo dell'affluenza alle urne repubblicane in due ballottaggi del Senato degli Stati Uniti in Georgia, costando al partito la maggioranza al Senato.

Il rapporto conclude che il partito deve continuare a basarsi sugli sforzi iniziati dopo quel disastro elettorale per ripristinare la fiducia repubblicana nelle loro elezioni. Ma invece di combattere la disinformazione sulle frodi, il rapporto incoraggia il reclutamento di personale e volontari per monitorare le elezioni e lo sviluppo di strategie legali più aggressive per "ritenere i funzionari elettorali responsabili della violazione della legge". - (PRIMAPRESS)