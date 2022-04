Elezioni Serbia: il premier Aleksanadr Vucic si conferma per un secondo mandato

(PRIMAPRESS) - SERBIA - Il premier serbo Aleksanadr Vucic, esponente del Partito Progressista Serbo e Primo ministro in carica, bissa il successo del 2017 in cui ottenne il 55,06% dei voti al primo turno.

In Serbia, si è votato in contemporanea per le parlamentari anticipate, le presidenziali e le amministrative in 14 Comuni, compresa la capitale Belgrado. Per Vucic, dunque, ci sarà un secondo mandato. Anche il suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) dovrebbe aggiudicarsi con largo margine sia le parlamentari che le amministrative. Intanto la consultazione odierna è stata caratterizzata da una forte ripresa dell'affluenza, che dovrebbe attestarsi intorno al 60%, dieci punti circa in più rispetto alle ultime legislative del giugno 2020.

