Elezioni midterm: in Arizona vince il democratico Mark Kelly nella sfida per il Senato. Martedì l’annuncio della candidatura di Trump

(PRIMAPRESS) - USA - Lo spoglio del voto delle elezioni di midterm in Arizona assegna la vittoria al dem Mark Kelly dopo il testa a testa nel Senato tra Repubbilicano e Democratici. Quando mancano ancora due seggi da assegnare (uno lo sarà dal ballottaggio del 6 dicembre in Georgia),le parti possono contare su 49 seggi ciascuna sui 51 necessari.In Ari- zona vince il dem Marc Kelly, che batte il repubblicano Blake Masters. Intanto prosegue la conta dei voti in Nevada. Ai dem basterebbe assicurarsi anche un solo seggio per avere il con- trollo della Camera Alta.Trump dovrebbe annunciare martedì la sua ricandidatura alla Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)