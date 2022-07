Elezioni Giappone: i liberal-democratici ottengono la maggioranza nella Camera Alta nel segno di Abe

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Le elezioni politiche appena concluse in Giappone hanno raggiunto quell'obiettivo di lunga data che apparteneva all'ex premier Shinzo Abe ucciso con due colpi di pistola esplosi da un contestatore. Quell'obiettivo sembra più vicino con la vittoria dell'attuale primo ministro Fumio Kishida, fresco della vittoria elettorale, che ha affermato che avrebbe spinto per rivedere la costituzione per consolidare il ruolo dell'esercito.

La coalizione di governo guidata da Kishida ha ottenuto una netta maggioranza di seggi parlamentari in gioco nelle elezioni di domenica e potrebbe avere abbastanza voti in Parlamento per portare avanti le modifiche costituzionali.

I politici di entrambe le parti hanno affermato che le elezioni hanno dimostrato l'impegno della nazione per la democrazia dopo che Abe, il primo ministro più longevo nella storia del Giappone, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante una campagna nella città di Nara.

"Non cederemo a questo terrorismo né ne saremo spaventati", ha detto Kei Sato, il candidato per conto del quale aveva parlato il signor Abe. Il signor Sato ha vinto la sua gara e ha rinunciato ai soliti applausi celebrativi.

Il Partito Liberal Democratico è tornato al potere nel 2012 sotto la guida di Abe e da allora ha vinto tutte le elezioni nazionali.

La revisione della costituzione richiederebbe un voto dei due terzi di entrambe le camere del Parlamento seguito da un referendum popolare. Il documento scritto dagli Stati Uniti, adottato nel 1947, afferma che il Giappone non manterrà mai il potenziale bellico come le forze aeree, marittime e terrestri. Il paese ha tuttavia un esercito de facto, chiamato Forze di autodifesa, che alcuni studiosi ritengono incostituzionale. - (PRIMAPRESS)