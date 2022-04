Elezioni Francia: oggi il verdetto nella sfida tra Macron e Le Pen che divide la “population”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia sono al cardiopalma per i due candidati Macron e Le Pen. È un duello aperto per l'Eliseo che non è affatto scontato per la lieve distanza che separa i due protagonisti della sfida. I seggi aperti da questa mattina alle 8 hanno ancora un'affluenza lenta. Il presidente uscente Macron sfida MaRine Le Pen, leader del Rassemblement National. E' la seconda volta che si affrontano per l'Eliseo. Al primo turno, il 10 aprile, Macron ha ottenuto il 27,8%, Le Pen il 23,1%. Gli ultimi sondaggi danno il primo a 55-57% contro il 43-45% della sfidante. Pesa l'incognita astensione (oltre il 26% il 10 aprile) e il bacino di voti della sinistra radicale,che al primo turno ha premiato Mélenchon con il 22%. - (PRIMAPRESS)