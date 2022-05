Elezioni Filippine: la dinastia dei Marcos tornerà al potere con Ferdinand Jr. che vince su Leni Robredo

(PRIMAPRESS) - FILIPPINE - Ferdinand Marcos Jr, figlio 36enne dell'ex dittatore che dopo una rivolta era stato mandato in esilio, dove era morto nel 1989. Ora un Marcos torna al potere con una vittoria schiacciante alle presidenziali nelle Filippine. Quando sono state scrutinate più del 90% delle schede,Marcos Jr detto "Bong- bong",64 anni,è in vantaggio con oltre il 50% dei voti, il doppio della candidata avversaria, vicepresidente uscente Leni Robredo."Bongbong" non si è voluto sbilanciare,ha detto di voler aspettare lo scrutinio finale per festeggiare. - (PRIMAPRESS)