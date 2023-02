Elezioni Berlino: l’ombra del gas russo anche sui risultati della ‘citta-stato’. Vince il Centrodestra

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il voto per le amministrative a Berlino segna una clamorosa sconfitta della politica di Sholz al governo. La capitale rappresenta la città-stato ed è la cartina di tornasole del governo. Il Centrodestra vince come non avveniva da 1999. La sindaca uscente Giffey ha commentato così la sconfitta "I berlinesi non sono stati soddisfatti ma abbiamo avuto solo un anno per dimostrare quello che potevamo fare". La prima cittadina socialdemocratica di Berlino, Franziska Giffey, esce sconfitta alle urne,commentando gli exit poll:Cdu in netto vantaggio al 28%. Spd al 18%: terzo partito finora dopo i Verdi, con Bettina Jarasch, dati al 18,2%. Serve "costruire una coalizione di governo stabile", per "non rinunciare al governo della città-Stato", ha aggiunto Giffey. - (PRIMAPRESS)