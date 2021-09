Effetto Brexit: Regno Unito senza carburante per mancanza di autisti civili di autocisterne

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il blocco delle immigraziani da lavoro dopo la Brexit, continua a pesare sulla manodopera inglese che nei giorni scorsi aveva aperto ad oltre 10.500 posizioni di lavoro ma temporaneo. Ora ad andare in crisi di personale è stato il trasporto carburante tanto da provocare la presa d'assalto delle stazioni di servizio da parte degli automobilisti. Il carburante, però, ora è esaurito e la Gran Bretagna ha messo in allerta l'esercito nella prospettiva di utilizzare autocisterne e conducenti militari per rimediare alla crisi dei carburanti nel Paese provocata dalla mancanza di conducenti civili. "Un limitato numero di conducenti militari sono in stato d'allerta e saranno impiegati,se necessario per stabilizzare ulteriormente la catena di approvigionamento dei carburanti", ha detto il ministro dell'Energia. La mancanza di manodopera si era già fatta sentire nelle aziende di allevamenti di pollame e suini mala politica dei permessi a tempo non risolverà la situazione. - (PRIMAPRESS)