Disinformazione senza controllo: Elton John abbandona Twitter in polemica con Musk

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Elton John lascia Twitter, la motivazione dell'artista è che rinuncia perchè disinforma. Elton è entrato in polemica con il nuovo proprietario del social Elon Musk. La star musicale 75enne, ha annunciato l'abbandono alla piattaforma dei social media, con un annuncio ai suoi 1,1 mln di follower su Twitter: "Per tutta la vita ho cercato di usare la musica per unire le persone eppure mi rattrista vedere come la disinformazione venga ora utilizzata per dividere il nostro mondo". Per questo "ho deciso di non usare più Twitter", perché "la disinformazione sta prosperando senza controllo". - (PRIMAPRESS)