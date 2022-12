Diritti umani: protesta degli USA per la condanna dell’oppositore politico turco Osman Kavala

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti sono "turbati e delusi" per la decisione di un tribunale turco di confermare la condanna dell'oppositore politico Osman Kavala. Lo scrive il Dipartimento di Stato in una nota. "La sua ingiusta condanna è incompatibile con il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto", si legge nel comunicato nel quale si chiede alla Turchia di rilasciare Kavala "in linea con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,nonché di liberare tutti gli altri oppositori detenuti "illegalmente". - (PRIMAPRESS)