Cuba al voto referendario sui matrimoni gay. Ma nelle urne forse anche la contestazione al governo

(PRIMAPRESS) - CUBA - Oggi 25 settembre i cubani votano a un referendum storico per decidere se legalizzare il matrimonio e l'adozione tra persone dello stesso sesso, consentire la maternità surrogata e dare maggiori di- ritti ai genitori non biologici. Più di otto milioni di cubani di età superiore ai 16 anni sono invitati a votare "Sì" o "No" nel contesto della peggiore crisi economica del Paese degli ultimi 30 anni,e gli esperti dicono che il referendum potrebbe trasformarsi in un'opportunità per esprimere la propria opposizione al governo. - (PRIMAPRESS)