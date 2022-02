Crisi Ucraina, Biden invia nuove truppe per rinforzare il fianco orientale

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente Usa, Biden, ha formalmente approvato la decisione di inviare truppe supplementari americane nell'Europa dell'est per rinforzare il fianco orientale della Nato in caso di invasione russa dell'Ucraina. Lo riporta la Cnn,citando fonti dell'amministrazione. Il Pentagono annuncerà già oggi che i soldati arriveranno a destinazione "nei prossimi giorni". Secondo le fonti, il nuovo dispiegamento riguarda circa 2000 soldati statunitensi in Polonia e altre migliaia nei Paesi sud-orientali della Nato, come la Romania. - (PRIMAPRESS)