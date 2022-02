Crisi Ucraina: asse Biden-Macron per azione diplomatica e sanzioni alla Russia

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il presidente Usa, Biden,e quello francese, Macron, si sono impegnati a coordinare la loro risposta alle operazioni militari di Mosca al confine con l'Ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca. Precedentemente, Macron non aveva escluso la possibilità di una sua visita in Russia per trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Ribadito il sostegno "alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina", e coordinamento sia sulle azioni diplomatiche, sia sui preparativi per imporre sanzioni a Mosca in caso di invasione. Anche nella crisi del confine ucraino, l'europa sta andando in ordine sparso. Nei giorni scorsi c'erano state posizioni diverse della Germania e dell'Italia con il premier Draghi che aveva avuto un colloquio con il presidente russo Putin dove la soft power del capo di governo italiano aveva cercato anche di trovare una conferma nella continuità di fornitura di gas proveniente dalla Russia. - (PRIMAPRESS)