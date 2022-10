Crisi energetica: la Francia spegne le luci di notte dei suoi monumenti per risparmiare

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Anne Hildago, la sindaca di Parigi, aveva spento la ville lumiere per fronteggiare la crisi energetica. Già dal 23 settembre scorso, era stata tolta la spina ad uno dei monumenti simboli della capitale francese: la torre Eiffel. Ma poi è stata la volta degli esercizi commerciali a partire dalle ore 22. Ora il provvedimento si è esteso a tutta la Francia proprio come aveva sollecitato la Hidalgo. Questione diversa invece per l’illuminazione stradale che, per motivi di sicurezza, non sarà sospesa. - (PRIMAPRESS)