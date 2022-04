Covid, Ryan (Oms): “Ancora grandi focolai presenti”. In Russia forte prevalenza di Omicron

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Da inizio pandemia "alcuni Paesi sono riusciti a fare reali progressi nell' arrestare la malattia".Così il direttore del programma emergenze Oms, Ryan. "Molti Paesi, tuttavia, continuano a far fronte a focolai significativi. L' emergere di Omicron ha innescato un'ondata di trasmissione globale i cui impatti si fanno ancora sentire", puntualizza. Perciò, "mentre ci concentriamo su un futuro in cui la fase acuta della pandemia è terminata, permangono molte sfide" e "sarà necessario un controllo costante del virus nel 2022 e oltre".

La quota di Omicron stealth nelle infezioni da Covid-19 in Russia si avvicina all'80%, mentre la variante Omicron del nuovo coronavirus rappresenta il 94% di tutti i casi, ha affermato il Servizio federale per la sorveglianza sulla protezione dei diritti dei consumatori e il benessere umano (Rospotrebnadzor) in un dichiarazione.



"Nelle ultime due settimane, la Russia ha visto la prevalenza del sotto-lignaggio BA.2 di Omicron, che rappresenta circa l'80% di tutti i casi. Il primo classificato è il sotto-lignaggio BA.1, che rappresenta circa il 12% di infezioni", si legge nella nota.

Alla 13a settimana del 2022, 1.986 risultati di sequenziamento sono stati inseriti nel database VGARus, comprese 1.875 sequenze Omicron (94,4% del numero totale), 22 sequenze Delta (1,1%) e 89 sequenze di ceppi non dominanti (4,5 %), ha detto. Il livello di morbilità del Covid-19 rimane alto in Russia, supera ancora il livello osservato un anno fa, ha affermato Rospotrebnadzor.

"Nella 13a settimana del 2022, il Paese ha registrato 128.314 casi di Covid-19. Il tasso di incidenza è stato di 87,44 casi ogni 100.000 residenti, in calo del 25,6% rispetto alla settimana precedente", ha affermato. - (PRIMAPRESS)