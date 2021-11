Covid Portogallo: nonostante l'87% di vaccinati, il governo decide per un lockdown dopo Natale

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Il Portogallo, con l'87% della popolazione vaccinata,ha annunciato una serie di misure per frenare l'aumento dei casi Covid. Una settimana di restrizioni severe dopo le vacanze di fine anno. Lo ha comunicato il premier Costa. "La situazione sanitaria sta peggiorando, è il momento giusto per adottare nuove misure, stiamo entrando in una fase di aumento del rischio", ha spiegato. Dal 2 al 9 gennaio,telelavoro obbligatorio, vacanze scolastiche prolungate, bar e discoteche chiuse. Il Paese ha registrato 3.150 nuovi casi in 24 ore. - (PRIMAPRESS)