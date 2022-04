Covid: nuova variante dall'Inghilterra. Si chiama Xe ed è più contagiosa di Omicron

(PRIMAPRESS) - ROMA - Individuata una nuova variante del Coronavirus, nata dalla ricombinazione tra due ceppi di Omicron. Sta prendendo piede in Inghilterra e i virologi si aspettano che arrivi anche in Italia. Xe è del 10% più contagiosa di Omicron, e le autorità sanitarie britanniche restano caute. Non ci sono prove sufficienti per trarre conclusioni su trasmissibilità, gravità o efficacia del vaccino contro la nuova variante. Dai dottori di medicina generale l'allerta: ci sono sintomi nuovi, non sappiamo come agisca, impossibile sequenziare. - (PRIMAPRESS)