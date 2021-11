Covid: l'allarme dell'OMS, Kluge: "Il ritmo di risalita della pandemia è preoccupante"

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha manifestato preoccupazione per il ritmo in cui la pandemia ha ripreso a circolare in Europa. "Siamo, di nuovo, nell'epicentro" della pandemia, deplora il direttore per l'area Kluge. "Il ritmo attuale nei 53 Paesi della regione europea è molto preoccupante, se restiamo su questa traiettoria potremmo vedere un altro mezzo milione di decessi per Covid da qui a febbraio". - (PRIMAPRESS)